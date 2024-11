Progetto Matilde Lorenzi: La Fis obbliga gli airbag agli atleti

La Federazione Internazionale di Sci ha ratificato la norma che obbliga gli atleti ad indossare l’airbag per le gare veloci in pista

È ufficiale: la Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha ratificato la norma che obbliga l’airbag agli atleti per le gare veloci in pista, sin da questa stagione. Finora la misura era facoltativa e consigliata. Ora il dispositivo di sicurezza dovrà essere indossato obbligatoriamente nelle discipline veloci di superG e discesa.

“La sicurezza degli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile. – ha dichiarato il segretario generale della FIS, Michel Vion – Una decisione che era in cima alla nostra agenda ed è il motivo per cui abbiamo istituito l’unità per la salute degli atleti già nel 2023. Adotteremo qualsiasi misura che protegga gli atleti”.

L’adozione degli airbag fa parte di un approccio più ampio che coinvolge tutti i fattori che possono ridurre al minimo il rischio di lesioni gravi: dalla conoscenza delle condizioni meteo e della configurazione della pista, all’equipaggiamento come l’intimo antitaglio e gli attacchi intelligenti.

Una misura che arriva a pochi giorni dal tragico incidente della promessa dello sport italiano, morta a soli 19 anni, tanto da prendere il nome “Progetto Matilde Lorenzi”. Una norma che mira alla sicurezza, sempre più urgente negli sport sulla neve.



Di Claudia Burgio