Roland Garros, Errani-Vavassori trionfano nel doppio misto!

Unici, spettacolari, splendidi Sara Errani e Andrea Vavassori! La coppia azzurra trionfa nella finale del doppio misto del Roland Garros battendo in 2 set – con il risultato di 6-4, 6-2 – le statunitensi Taylor Townsend ed Evan King!

Arriva in questo modo il primo trofeo per gli azzurri in questo Roland Garros!

Un traguardo eccezionale per Errani-Vavassori! La coppia azzurra – lo ricordiamo – aveva già vinto lo Us Open lo scorso settembre. Questo trofeo rappresenta quindi il secondo slam vinto insieme.

“Grazie ad Andrea (Vavassori, ndr.), il mio migliore amico. È divertente e incredibile giocare con te. È stato un torneo lungo ma non è ancora finito. Io amo il tennis ed è bello parlare, studiare e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Grazie al pubblico, è incredibile giocare su questo campo”, le parole pronunciate da Sara Errani dopo la vittoria in finale.

“Lo Us Open è stato un sogno che qui si ripete. Abbiamo un team bellissimo intorno a noi che ci supporta ogni giorno. È bello vedere tanta gente a guardare il doppio misto”. Poi, rivolto all’avversario Evan King: “Con Evan ci prendiamo in giro perché giochiamo sempre tutto: singolo, doppio, doppio misto” afferma Andrea Vavassori.

In questo Roland Garros l’Italia dà grande spettacolo! Dopo la finale del doppio misto vinta dalla coppia Errani-Vavassori, gli azzurri puntano alla conquista di altri trofei a Parigi.

Per Sara Errani “l’avventura” di Parigi non è ancora finita, domani infatti – in coppia con l’azzurra Jasmine Paolini – giocherà la semifinale del torneo di doppio femminile contro la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Sempre domani – nel singolare maschile – Jannik Sinner affronterà in semifinale Novak Djokovic. E Lorenzo Musetti se la vedrà con Carlos Alcaraz.

In quelle che si preannunciano a tutti gli effetti come delle partite spettacolari, a colpi di dritti e rovesci abbinati a talento e tanta, tantissima forza di volontà!

di Filippo Messina