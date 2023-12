Se Sinner domina il presepe a Napoli

Jannik Sinner protagonista indiscusso fuori e dentro il rettangolo di gioco: è la statuina più richiesta tra i presepi di San Gregorio Armeno

È una star sul rettangolo di gioco, è sempre più richiesto dagli sponsor ed è lo sportivo preferito degli italiani, dopo il trionfo azzurro in Coppa Davis.

E la dimensione totale che sta raggiungendo Jannik Sinner, mentre si trova in Spagna per riprendere la preparazione in vista della ripartenza del circuito Atp in Australia fra meno di 20 giorni, viene certificata dalla continua richiesta della sua statuina nella via dei presepi a Napoli, in via San Gregorio Armeno. «È in assoluto il preferito di tutti» ci racconta il maestro dell’arte presepiale Marco Ferrigno.

«La Coppa Davis vinta dall’Italia ha fatto scattare una richiesta continua di sue statuine. Non era prevedibile questo boom, pensi che neppure le statuine di calciatori del Napoli – persino quelle di Osimhen e Kvaratskhelia – si avvicinano ai numeri fatti segnare dal pastore Sinner».

Insomma, non ci sono più confini. Anche sul presepe napoletano, che è una patente di grandezza e una fotografia del grado di visibilità, non c’è nessun altro che Sinner fra le preferenze degli italiani. Il numero quattro al mondo surclassa anche politici con un appeal riconosciuto come l’ex presidente di Forza Italia e del Milan Silvio Berlusconi, morto qualche mese fa, e anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Devo invece raccontare un aneddoto su Elly Schlein» confida il maestro Ferrigno: «Le abbiamo regalato l’unica statuina che la raffigurava. La seconda è in lavorazione, nessun cliente ne ha fatto richiesta».

di Marco Sallustro