Sinner dominatore, due azzurri in semifinale a Parigi!

Dunque, ci sono due italiani su quattro nelle semifinali maschili del Roland Garros. Forse sarebbe il caso di riscriverlo e rileggerlo, per crederci davvero. Anche se è accaduto un paio di settimane fa, agli Internazionali d’Italia. Jannik Sinner infatti ha rispettato il pronostico, battendo in tre set Aleksandr Bublik sul centrale del torneo parigino. Il numero uno al mondo attende il vincente del big match tra Zverev e Djokovic, che si giocherà in serata, mentre da ieri è già nota la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz per un posto in finale.

Il match di Sinner contro Bublik

Sulla partita di Sinner, servono poche righe: non c’è stata storia sin dal primo parziale, con Sinner sicuro, centrato, in palla, mentre il geniale avversario – uno di quelli con il miglior tocco nell’intero circuito, un anarchico di talento e pigrizia – non riusciva a tenere il passo. Il match è stato pari nel secondo set, con break di Sinner all’11esimo game. In sostanza, Jannik ha scavato il canyon con Bublik quando serviva. Chirurgico, essenziale, fuoriclasse. Nel terzo set poi Bublik ha mollato la presa, come era preventivabile. Era marcata la distanza tra i due dal punto di vista atletico e mentale con Sinner che dal rientro dalla squalifica di tre mesi per doping, ha perso solo con Alcaraz in finale a Roma. Fanno dieci successi e una sconfitta, sulla superficie tra l’altro meno adatta al suo power tennis.

Sinner e Musetti in semifinale al Roland Garros, un primato per il tennis italiano

Sinner e Musetti in semifinale in una prova del Grand Slam. E’ ovviamente un primato per il tennis italiano. L’azzurro è intenso ma non è fumo negli occhi, anzi è la realtà che passa sotto i nostri occhi. Anzi è un risultato fisiologico, per non scrivere scontato, perché lo storico degli ultimi mesi racconta che Sinner è il primo giocatore al mondo da maggio 2024 e Musetti è secondo sul “rosso” solo ad Alcaraz, incantando per continuità di risultati ed espressione di gioco. Insomma, ora serve a noi osservatori un tuffo nella consapevolezza. Non nella grandeur, che si lascia volentieri ai francesi. “Noi siamo eleganti”, come ha raccontato Musetti sul centrale parigino dopo aver battuto Tiafoe, ma dobbiamo essere consapevoli che per questi risultati ripetuti non si deve gridare al miracolo.

Non solo Sinner e Musetti. Al Roland Garros gli azzurri danno spettacolo: Errani-Paolini raggiungono la semifinale

Ci sono anche Errani-Paolini in semifinale nel doppio femminile, per esempio. Quindi, senza evocare il sensazionalismo degli italiani che trionfano Oltralpe, ricordando i celebri connazionali che hanno fatto la storia in Francia, da Leonardo da Vinci a Caterina de Medici, a Pantani a Paolo Conte, è nelle cose che l’Italia porti in fondo negli Slam 1-2 giocatori, il più forte del lotto e uno (Musetti) di quelli che ambisce a quel trono. E’ accaduto ai tedeschi (Becker e Stich), agli americani (Sampras e Agassi, Sampras e Courier), agli svizzeri Federer e Wawrinka. E ora potrebbe toccare a noi. Forse a lungo, anche se il tennis riscrive in fretta il copione. Jannik tra qualche settimana compie 24 anni, Musetti è a 23.

Errani-Vavassori in finale

E non finiscono qui gli ottimi risultati degli azzurri al Roland Garros: Errani-Vavassori con la vittoria di oggi contro Arevalo-Zhang – con il risultato di 6-2, 6-3 – sono in finale nel doppio misto!

di Nicola Sellitti