Sinner è in semifinale alle Atp Finals

Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino

Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino. Il 22enne altoatesino centra il prestigioso risultato, prima di scendere in campo contro Holger Rune questa sera, grazie al set vinto da Hubert Hurkacz contro Novak Djokovic. Il serbo anche in caso di vittoria, e sconfitta di Sinner in due parziali, non può più raggiungere Sinner per la regola del quoziente set.