Sinner fa innamorare l’Italia

Ci sono vittorie che fanno girare l’angolo alla carriera. Per Jannik Sinner sinora battere Novak Djokovic era stato complesso quanto vincere un Master 1000. Per questo motivo il trionfo di questa sera al tie break del terzo set contro il fuoriclasse serbo a Torino vale tantissimo . Quanto una finale in una prova del Grand Slam. Jannik ha fatto partita punto a punto con Djokovic. Lo ha temuto ma mai subìto , come spesso avvenuto negli altri confronti diretti con il numero uno al mondo, mai sconfitto dall’italiano, sino a stasera.