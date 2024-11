Sinner pigliatutto

Era già qualificato, ha quindi sciolto il braccio e per Medvedev, che pareva aver trovato il suo avversario ideale, avendolo battuto sei volte in fila quando Jannik non era ancora Jannik, è notte fonda. Ennesimo successo del numero uno al mondo sul russo (in due set): il bilancio è ora 8-7, con sette successi in fila. Sin qui, i numeri: ma è il caso di parlare del linguaggio del corpo, della prepotenza tecnica ed emotiva del numero uno del mondo, che ha travolto l’avversario senza neppure mettere la terza marcia. E’ davvero un giocatore storico. Uno di quelli che passa una volta ogni 30-40 anni e stavolta è passato in Italia. C’è il pubblico che ha pagato – non poco – e quindi Sinner ha onorato al massimo l’impegno, senza lesinare energie ma indirizzando la partita subito, senza appelli, senza appigli per l’ex numero uno del mondo che ormai è in soggezione tecnica di fronte a Jannik.

Il successo in due set – l’ennesimo – è solo la logica conseguenza: Sinner va in semifinale da primo nel girone, da favorito assoluto per il successo finale. Ma quello che colpisce gli spettatori, chi osserva dal divano ma anche gli addetti ai lavori, è la sua calma, la sua consapevolezza. E’ un numero uno al mondo che arriva da lontano, che andrà lontano, che pare essere nato solo per questo. Ed è italiano. Ora, arrivano le semifinali: ed è paradossale che potrebbe trovarsi davanti Alcaraz. Che spettacolo.

Di Nicola Sellitti