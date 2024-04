Sinner realizza il sogno del tennista disabile Arthur Delaye: “Grazie Jannik per la tua generosità”

Sinner dal cuore d’oro realizza il sogno di Arthur Delaye, un tennista disabile affetto da paralisi cerebrale. L’azzurro, attuale n. 2 al mondo – impegnato nel Masters di Montecarlo – ha palleggiato insieme ad Arthur, che mai dimenticherà questo speciale allenamento.

“Fantastico allenamento con Jannik Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza, che bel momento per me come giocatore con disabilità condividere il campo con un giocatore così leggendario. Grazie Montecarlo, ricorderò questo giorno per tutta la vita”, le parole di Arthur Delaye, visibilmente emozionato.

Sinner, campione dentro e fuori dal campo.

di Filippo Messina