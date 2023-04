Sinner, resta il tabù Medvedev

La delusione c’è. E’ inevitabile. Non è arrivato il successo che l’Italia attendeva da un pezzo. Forse quello più atteso, di sicuro importante per il tennis azzurro degli ultimi decenni, dalla doppietta Internazionali di Roma-Roland Garros di Adriano Panatta nel 1976. Non è eccessivo: alla carriera, sinora in ogni caso in decollo, di Jannik Sinner serviva un colpo di acceleratore in termini di vittorie che pesano davvero.

Perché i campioni sono tali nel palmares: ci sono partite che vanno vinte. Jannik non ci è riuscito, non solo per il fisico che non ha risposto alla fatica dei giorni e del caldo asfissiante. E’ entrato in partita in punta di piedi e ci è rimasto in tutto il primo set, perduto senza mai trovare il ritmo, andando anche peggio nel secondo set. Le gambe stavolta non giravano, hanno vinto i crampi, ma la forza mentale ammirata con Alcaraz è andata smarrita.