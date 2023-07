Sinner vola in semifinale a Wimbledon, battuto Safiullin in 4 set

Impresa in scioltezza per Jannik Sinner che batte Roman Safiullin in 4 set nei quarti di finale del torneo di Wimbledon e vola in semifinale. L’azzurro, n. 8 Atp ha superato il russo, n. 92, in poco più di due ore e un quarto di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2.