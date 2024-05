Spalletti e i dubbi sulle convocazioni della Nazionale agli Europei

Le convocazioni della Nazionale agli Europei sono state fatte circa all’80% e “i dubbi sono quelli che abbiamo detto… riguardano una piccola percentuale”. Le parole pronunciate oggi da Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, a margine dell’evento di presentazione del canale “Vivo Azzurro Tv” della Figc, la nuova piattaforma digitale della Federcalcio.

“Bisogna avere dubbi fino in fondo, non abbiamo certezze – prosegue Spalletti – in alcuni casi ci sono messaggi ben chiari, puliti, di quello che sarà e che possono mettere a disposizione questi ragazzi. In altri invece non è così”.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo