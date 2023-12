Spettacolo Brignone: vince SuperG in Val D’Isere

Federica Brignone entra definitivamente nell’olimpo dello sci italiano: è seconda (come Thoeni) nella classifica mondiale di Coppa del Mondo. Davanti a lei Alberto Tomba

Federica Brignone entra definitivamente nell’olimpo dello sci italiano: la giovane azzurra ha vinto oggi nel SuperG di Val d’Isere, conquistando il successo numero 24 – proprio come il mitico Thoeni -, è seconda nella classifica mondiale di Coppa del Mondo. Ora davanti a lei la leggenda: Alberto Tomba, a quota 50. Nonostante il grande risultato raggiunto, per Brignone a contare è solo lo sci: “Non guardo al record ma a quello che sto facendo oggi o a quello che ho fatto a Saint Moritz. Ogni gara è una storia a se. Quest’anno è qualcosa di fantastico a modo suo”, ha commentato la 33enne ai microfoni di Raisport, subito dopo il trionfo.

Gare tinte di rosa, perché sono donne a cavalcare le piste, ma anche di azzurro per i colori della Nazionale: “Penso che sia una cosa fantastica per l’Italia, ma anche per noi. Perché comunque vuol dire che stiamo vincendo, siamo sempre lì e stiamo facendo delle stagioni incredibili da anni”, ha aggiunto Brignone. Nella gara di oggi, dietro l’azzurra la norvegese Vickoff Lie, terza a 59 centesimi Sofia Goggia.

Di Claudia Burgio