Spettacolo Luna Rossa, vola in finale per l’America’s Cup

Dopo la tremenda giornata di ieri – da dimenticare – Luna Rossa è più forte degli americani, conduce una regata perfetta e vola in finale per conquistare la Louis Vuitton Cup

Spiraglio di luce per Luna Rossa, guidata da Francesco Bruni e James Spithill, che, dopo la bruttissima giornata di ieri con una squalifica, la rottura della randa della vela principale e due vittorie per gli statunitensi, finalmente vince l’ottava regata battendo American Magic 5 a 3 e conquistando così la finale di America’s Cup per la Louis Vuitton Cup. Ora non resta che attendere il grande giorno: 26 settembre, per la finale contro Ineos Britannia.



Di Matilde Testa