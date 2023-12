Corte UE, ok alla Superlega: per Uefa e Fifa abuso di posizione dominante

Cosa cambia ora? Non ci dovrebbero essere quindi più ostacoli ora al varo della Superlega, anche se la Corte Ue non si è espressa affatto sul progetto specifico. Nel frattempo, la stessa Uefa ha rivisto verso l’alto i compensi per i club che partecipano alla Champions League (nuovo formato a 32 squadre dalla prossima stagione). E soprattutto, chi vorrà, potrà “uscire” senza ritorsioni o punizioni. Si entrerà in una fase negoziale, oppure club come Real, Barcellona, la stessa Juventus – che a luglio aveva comunicato di “uscire” ufficialmente dal progetto Superlega per ammorbidire la sua posizione agli occhi dell’Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario (con esclusione di un anno dalle Coppe per la doppia sentenza sulle plusvalenze fittizie) – avranno la forza di forzare e aprire di nuovo alla Superlega? Oppure avverrà nel calcio quanto accaduto nel golf, dove il Pga Tour e il circuito arabo LIV Golf si uniscono, dopo una battaglia legale lunga un anno? Si vedrà, ma tutto verte intorno a un passaggio della sentenza della Corte Ue: Uefa e Fifa non possono avere il monopolio sui diritti tv, non possono impedire di organizzare altre competizioni e non possono togliere ai club la possibilità di avere altri ricavi. Si gioca qui la partita, che dura ben più di 90 minuti.

di Nicola Sellitti