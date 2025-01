Surf, Alessandro Slebir da record? Cavalca un’onda di 33 metri – IL VIDEO

Un’impresa leggendaria, che potrebbe riscrivere la storia del surf. Alessandro Slebir, 23 anni, figlio di padre californiano e madre originaria di Ivrea, avrebbe cavalcato un’onda di ben 33 metri sulla costa nord della California, a Mavericks, lo scorso 23 dicembre. Se confermata, sarebbe la più alta mai surfata, superando il record attuale di 26 metri, stabilito dal tedesco Sebastian Steudtner a Nazaré, in Portogallo.

Per l’ufficializzazione del record Guinness bisognerà attendere le verifiche tecniche. Mavericks, nota per le sue onde titaniche, si conferma un luogo di sfide estreme per i più temerari.

di Federico Arduini