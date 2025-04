Tennis, 2 italiani (Sinner e Musetti) in Top 10 a Roma. L’impresa possibile

Non è mai accaduto ma potrebbe succedere presto, molto presto: l’Italia potrebbe avere 2 tennisti, Sinner e Musetti, nella Top 10 mondiale. Potremmo infatti vedere i “nostri” Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fra i primi 10 al mondo per la prima volta già nel prossimo Masters 1000. Che si disputerà proprio in Italia, a Roma. Agli Internazionali BNL d’Italia (7-18 maggio, con le sfide pre-qualificazioni di alcuni atleti il cui inizio è previsto il 29 aprile).

Tutto dipenderà dal torneo di Madrid. Domani sera Musetti sfiderà nei sedicesimi di finale – a partire dalle ore 20:00 – il greco Stefanos Tsitsipas.

Musetti, in questo momento, è virtualmente il n. 9 al mondo.

Lorenzo Musetti, il cui talento è adatto a tutte le superfici, viene dalla finale (la prima in carriera per lui in un Masters 1000) del Master 1000 di Montecarlo (dello scorso 13 aprile) dove si è dovuto arrendere al terzo set, a causa di un infortunio, allo spagnolo Carlos Alcaraz (6-3; 1-6; 0-6). Proprio questa sconfitta in finale ha impedito a Musetti – per soli 15 punti! – di entrare per la prima volta nella Top 10.

Fra i risultati degli ultimi tempi dell’italiano, ricordiamo inoltre il bronzo nel singolare ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e la semifinale a Wimbledon (sempre nello stesso anno).

“Questa settimana non voglio nemmeno guardare la classifica” ha detto Musetti che nel torneo di Madrid ha esordito battendo l’argentino Tomás Martín Etcheverry con il risultato di 7-6 (7-3); 6-2.

Per quanto riguarda Sinner – dopo le numerose polemiche sul caso Clostebol e la squalifica – manca solo una settimana all’attesissimo rientro del campione altoatesino, già sicuro di rimanere n. 1 al mondo per un anno (dal 10 giugno 2024 all’8 giugno 2025, ossia per 52 settimane consecutive) dopo il forfait di Alcaraz proprio dall’Atp 1000 di Madrid a causa di un infortunio (una lesione a un adduttore). L’azzurro sarà sicuramente testa di serie a Roma.

Avere 2 italiani nella Top 10 è un sogno che potrebbe concretizzarsi. Un’impresa… possibile.

di Filippo Messina