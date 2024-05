Tennis: Internazionali di Roma, Errani-Paolini trionfano nel doppio femminile

Il punto decisivo, l’abbraccio e le lacrime: Errani-Paolini battono Gauff-Routliffe con il risultato di 6-3, 4-6, 10-8 e trionfano nel doppio femminile agli Internazionali di Roma!

La storica impresa arriva a distanza di ben 12 anni dall’ultimo successo azzurro nel doppio femminile (Roberta Vinci e Sara Errani nel 2012).

“È incredibile essere qui con il trofeo in mano, non ci avrei mai creduto. Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. Grazie agli organizzatori, è il torneo più bello dell’anno per noi italiani. Grazie per aver reso questa manifestazione perfetta”, le parole colme d’emozione di Jasmine Paolini.

“Ho vinto questo torneo anni fa, rifarlo oggi è una cosa che non mi sarei mai aspettata. È un giorno speciale, vincere questa partita, su questo campo, davanti a tutti voi e davanti alle nostre famiglie è un sogno per me. E grazie a Jasmine, mi aiuta tantissimo anche se lei non ci crede. Abbiamo davanti le Olimpiadi, speriamo di darvi altre gioie” dichiara Sara Errani.

di Mario Catania