Ufficiale: Paolo Montero nuovo allenatore della Juventus fino al termine della stagione

Nulla di clamoroso in quel di Torino. Come prevedibile, ora è arrivata l’ufficialità: Paolo Montero (ex difensore della Juve tra il 1996 e il 2005) prende il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri e diventa il nuovo allenatore della Juventus.

Il 52enne uruguaiano – finora tecnico dell’Under 19 bianconera – traghetterà la squadra fino al termine della stagione dove mancano due partite di campionato.

di Filippo Messina