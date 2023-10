Zaniolo e Tonali lasciano il ritiro, Polizia a Coverciano

Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo indagati sul caso scommesse, lasceranno il ritiro dell’Italia a Coverciano.

L’iniziativa rientra dell’inchiesta sulle scommesse illegali in cui compare anche il nome del bianconero Nicolò Fagioli, poi autodenunciatosi alla Figc.

I nomi dei due calciatori sono stati fatti nel pomeriggio dal fotografo Fabrizio Corona, ascoltato in Questura come persona informata dei fatti e, attualmente, non indagato.

La Procura della Repubblica di Torino ha così spiegato in un comunicato la decisione: “A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.