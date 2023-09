Zelensky nomina Shevchenko suo consigliere

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Andrij Shevchenko, ex calciatore e allenatore, suo consigliere freelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale ieri sera sul sito della presidenza ucraina.

Sheva entra quindi in campo: questa volta non si tratta del terreno di gioco ma di ben altro. Shevchenko – lo ricordiamo – è da tempo attivo nella campagna di informazione su quanto sta accadendo a Kiev e sempre in prima linea per l’Ucraina.

Shevchenko nella sua carriera ha giocato nella Dynamo Kiev, nel Milan e nel Chelsea. Dal 2016 al 2021 è stato l’allenatore della nazionale ucraina. Inoltre, gli è anche stato riconosciuto il titolo di “Eroe dell’Ucraina”.