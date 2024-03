L’Antitrust multa Tik Tok per 10 milioni di euro: “Inadeguati i controlli sui minori”

L’Autorità Antitrust ha sanzionato Tik Tok per 10 milioni di euro. Il social network non controllerebbe adeguatamente i contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori vulnerabili. La sanzione toccherà tre società: l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy.



L’analisi dettagliata dei contenuti ha consentito di accertare la responsabilità di Tik Tok di diffondere contenuti pericolosi, come le famose “challenge”, che mettono a repentaglio la sicurezza psico-fisica degli utenti, soprattutto minori, stimolando un uso sempre crescente del social network.

Il colosso cinese quindi non ha assunto misure adeguate per evitare la diffusione di contenuti pericolosi e non ha rispettato pienamente le Linee Guida di cui si è dotato per salvaguardare la sicurezza di soggetti minori, sfruttando la loro vulnerabilità a proprio vantaggio.



Di Matilde Testa