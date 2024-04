La macchina delle meraviglie

Quando si parla di macchine da videogame, quelle col miglior rapporto prestazioni/prezzo sono senza dubbio le console e, tra queste, la Sony PlayStation 5 rappresenta la scelta migliore per potenza audiovisiva unita alla varietà del catalogo titoli e delle sue esclusive dedicate. A tal proposito, l’ultima esclusiva PS5 in salsa action è l’imperdibile “Stellar Blade”, adrenalinica avventura fantascientifica in cui si interpreterà un’avvenente guerriera simile a una futuristica samurai con la missione di salvare una Terra distopica oppressa dalle mostruose creature che l’hanno ridotta a un deserto in rovina. La possibilità di personalizzare il proprio aspetto e potenziare l’arsenale donano ulteriore mordente agli spettacolari duelli, che risultano entusiasmanti e coreografici soprattutto quando si affrontano i letali boss.



Dai colpi di scena della trama appassionante alla grafica 3D mozzafiato, le emozioni sono assicurate fino al termine di questa indimenticabile esperienza. Dedicato ai fan degli sparatutto horror con visuale in prima persona, il frenetico “Sker Ritual” vedrà i giocatori affrontare orde di zombi e altre orrende creature da sterminare in quattro differenti location – d’ambientazione steampunk nel primo Novecento – utilizzando armi e antiche magie celtiche per aumentare i propri poteri distruttivi. Il ritmo sempre sostenuto non lascia un attimo di respiro mentre si esplorano le mappe completando obiettivi e scoprendo segreti, oltre naturalmente a sopravvivere alle ondate dei raccapriccianti avversari. Anche se la partita può essere affrontata da soli, è in compagnia (sono supportati fino a 4 utenti in modalità cooperativa) che lo spasso raggiunge il top.



Gli amanti dei classici giochi di ruolo medieval fantasy a turni adoreranno le versioni rimasterizzate di due meravigliosi titoli usciti quasi 15 anni fa su PlayStation Portable e PlayStation 3: “Class of Heroes: Anniversary Edition” e “Class of Heroes 2G: Remastered Edition”. Dopo aver creato la propria squadra di eroi in erba, si perlustreranno – alla ricerca di tesori – intricati sotterranei infestati da mostri, come nel tradizionale filone inaugurato dal leggendario “Dungeons & Dragons”. Pur dimostrandosi all’altezza dei giocatori della vecchia scuola, la sfida risulterà affascinante anche per i neofiti grazie al delizioso stile artistico da anime e alle meccaniche profonde e appaganti. Istinto battagliero e riflessi pronti sono le qualità richieste nello stupendo “Arc Runner”, galvanizzante roguelite futuristico in terza persona in cui si combatteranno con armi d’ogni tipo le entità robotiche di un’intelligenza artificiale impazzita. Selezionato il proprio avatar cibernetico tra un ninja, un soldato o un hacker, ci si lancerà – da soli o in cooperazione con 2 utenti online – in quattro zone urbane tridimensionali dall’affascinante estetica neon, ognuna delle quali ripartita in sette livelli generati in modo procedurale e quindi sempre diversi e pieni di sorprese. Proseguendo nel travagliato percorso, si potranno ottenere risorse con cui rafforzare a piacere caratteristiche offensive e difensive.

Chi predilige la strategia non dovrà lasciarsi sfuggire il magnifico “Dungeon Drafters”, che combina scontri tattici a turni tramite peculiari mazzi di carte con una struttura da gioco di ruolo in cui l’incantevole grafica in pixel art dal tratto manga rappresenta la ciliegina sulla torta. Si inizierà con la scelta di uno fra sei avventurieri, determinando così il mazzo iniziale per poi tuffarsi nell’esplorazione di rovine labirintiche – differenti a ogni partita – e visitare una città dove acquistare carte grazie a cui variare e migliorare la propria collezione. Utilizzando nei duelli gli incantesimi più rari e potenti, si riuscirà infatti a trionfare contro il male in questa coinvolgente perla videoludica.



Di Piermarco Rosa