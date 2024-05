Gli italiani e la passione per gli audiolibri

Gli italiani amano leggere con le orecchie. Sempre più persone nel nostro Paese hanno una vera e propria passione per gli audiolibri. E i numeri non mentono

Gli italiani amano leggere con le orecchie. Questa frase, che potrebbe sembrare un ossimoro, non lo è affatto: stiamo scrivendo della passione che sempre più persone nel nostro Paese hanno per gli audiolibri. È quanto emerge dall’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible, società Amazon impegnata da tempo nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità. E i numeri non mentono: nel 2024 sono ben 11,1 milioni le persone che ascoltano gli audiolibri e che si lasciano coinvolgere dalle storie narrate in cuffia. Soltanto nell’ultimo anno hanno ascoltato un audiolibro 400mila persone in più, con un incremento del +4% dal 2023 (+22% dal 2020 a oggi).

C’è chi pensa che il boom di questi strumenti sia causato dalla pigrizia delle persone che non hanno voglia di leggere e chi ancora crede si tratti soltanto una moda scoppiata durante la pandemia. Non è così. Cambiano i tempi e gli audiolibri sono fra i principali esempi di come si possano unire cultura e tecnologia. Più che di pigrizia sarebbe meglio parlare di comodità, un fattore da non sottovalutare: per leggere un libro bisogna necessariamente portarsi dietro il testo (spesso pesante e scomodo da leggere fuori casa); con gli audiolibri le persone hanno a disposizione un’intera biblioteca che si può ascoltare ovunque. Un modo di ‘leggere’ considerato più moderno, in particolare dalle ultime generazioni, quelle perennemente connesse e abituate ad avere tutto a portata di mano o, meglio, a portata di click.

di Filippo Messina