Wishew, dove i desideri costano un dollaro

Se vi dicessimo che esiste una lampada di Aladino dove (quasi) ogni desiderio può diventare realtà? No, sfregare la pagina non serve: basterà donare un dollaro per realizzare i vostri e altrui sogni nel cassetto grazie al nuovo social tutto italiano Wishew.

Pronunciato “wish you”, Wishew ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti da poche ore dopo aver raccolto oltre 50mila iscritti nelle due settimane antecedenti al lancio. Basato sul principio del crowdfunding (lo strumento di raccolta fondi che ha lo scopo di cercare contributi di piccoli/medi donatori), Wishew è stato ideato da una startup di giovani e lungimiranti imprenditori – Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro – finanziati dalla milanese Lmdv Capital.

«Wishew porta il mondo del crowdfunding su un altro livello, per offrire alle persone la possibilità di realizzare un sogno al di là delle loro possibilità: un viaggio ai tropici, un pianoforte, un master universitario. Qualunque cosa» spiega Giacomo Vose.

Sarà sufficiente postare una video-richiesta a cui la comunità potrà rispondere, offrendo minimo un dollaro. Non ci saranno tasti per i like, strumenti accusati di gonfiare l’ego e creare divisioni digitali con risultati molto spesso disastrosi. «Sarà uno strumento partecipativo e genuino, un social con il dovere di cambiare il focus: non più l’apparire ma l’altruismo e la reciprocità» aggiunge Vose.

L’intenzione è di approdare anche in Europa: preparate i desideri (e le monete).

di Raffaela Mercurio