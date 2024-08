Nuovi svaghi per le vacanze

L’estate è nel pieno della sua afa. Chi può è già in vacanza, ma per tutti questa stagione assolata dai ritmi rallentati non fa altro che invogliare a svaghi e relax. E anche i videogiochi seguono lo stesso trend, soddisfacendo ogni esigenza di passatempo. Assolutamente in tema con il festoso spirito da spiaggia, “Periglio in Paradiso” è l’ultima imperdibile e spassosissima espansione del favoloso “Hearthstone”, il miglior videogame di carte collezionabili godibile alla perfezione pure su smartphone e quindi dappertutto, persino sotto l’ombrellone. Con 145 carte inedite a tema isole tropicali il divertimento è assicurato, grazie all’originale abilità “Turista” con cui poter inserire nel proprio mazzo pure carte di altre classi, i nuovi “Luoghi celebri” che si possono attivare senza attendere un turno qualora vengano soddisfatte determinate condizioni e perfino drink magici dagli effetti disparati che potranno essere riutilizzati fino a tre volte con la stessa carta. Per ogni amante della Formula 1, “F1 Manager 2024” è un sogno che diventa realtà: ci si trova di fronte a un eccellente videogame manageriale in cui si vestiranno i panni di un team principal alla direzione di una delle 10 scuderie di F1 o di quella di fantasia (che si potrà creare da zero personalizzando ogni elemento, dalla livrea del mezzo alle tute dei piloti), gestendone ogni dettaglio legato allo sviluppo, all’organizzazione e al rendimento su pista. Con la modalità “Rivivi la gara” ci si immergerà nella stagione 2024, riprodotta con tutti i tracciati aggiornati (tra cui il ritorno del Circuito internazionale di Shanghai) e le competizioni attuali in cui si potranno osservare le auto tramite diverse telecamere. I nostalgici dei bei videogame anni Novanta e gli amanti del look rétro andranno matti per l’eccezionale “Conscript”, accorato omaggio alle avventure d’azione in stile survival horror. Qui però l’orrore non avrà bisogno di zombie o altri mostri soprannaturali per manifestarsi, basterà già il solo contesto della Grande guerra: come soldato francese durante l’offensiva tedesca a Verdun bisognerà sopravvivere in mezzo a trincee, fortini e campi di battaglia. Tra nemici da eliminare, risorse da raccogliere e puzzle ambientali da risolvere, ci si ritroverà rapiti dall’oscura e minacciosa atmosfera fino al termine della storia. Da lodare l’estetica in prospettiva isometrica e in pixel art di rimarchevole impatto visivo.



Riflessi pronti e pianificazione tattica sono le abilità richieste per trionfare nel divertentissimo puzzle arcade “Magical Drop VI”, che continua la tradizione della serie con un mondo colorato e ricco di personaggi carismatici ispirati alle carte dei tarocchi. Nell’emozionante esperienza di gioco bisognerà afferrare e lanciare bolle colorate che cadono dall’alto dello schermo, con l’obiettivo di abbinarne 3 o più dello stesso colore per farle scoppiare guadagnando punti. Ognuno dei 15 personaggi selezionabili ha poteri speciali che aggiungono strategia e varietà alle partite. Ben 6 modalità in singolo e la possibilità di giocare sia online che offline con un amico donano ulteriore lustro a questa perla videoludica. Chi inseriva i gettoni nei cabinati arcade del secolo scorso non dovrà lasciarsi sfuggire l’entusiasmante titolo di corse automobilistiche “Super Woden GP II” in cui ci si lancerà in adrenaliniche gare a tutto gas in giro per il mondo, potendo guidare la bellezza di oltre 180 veicoli – dai kart ai bolidi sportivi – nella delizia della prospettiva isometrica con visuale dall’alto, come andava di moda ai tempi. Ogni mezzo sarà modificabile tanto nelle prestazioni quanto nell’aspetto, per permettere di personalizzare a piacere la propria auto e aggiudicarsi il podio scalando le classifiche per diventare campioni assoluti. Oltre a giocare da soli, si potranno sfidare fino a 3 amici su schermo condiviso per il top dello spasso.



Di Piermarco Rosa