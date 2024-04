A Milano niente gelato per Cenerentola

La frizzantina aria primaverile deve aver dato la carica ad alcuni Comuni che in questi giorni stanno dimostrando tolleranza zero verso i propri cittadini. Per esempio, Torino ha fatto parlare di sé per aver bandito il fumo nei luoghi pubblici «quando non sia possibile rispettare una distanza di almeno 5 metri dalle persone presenti» (distanza che a Milano, dal 1 gennaio 2025, sarà addirittura di 10 metri). Una notizia che non piace a tutti ma che i sostenitori possono quantomeno legare a questioni di salute.

Si fa invece molta più fatica a comprendere l’ordinanza anti movida che il sempre severissimo capoluogo lombardo ha appena firmato e che dal 17 maggio al 4 novembre – in quartieri come Brera, i Navigli e la Darsena – vieterà l’asporto di alimenti di ogni tipo dopo la mezzanotte. Come tante Cenerentole, i milanesi e i turisti che affolleranno la città saranno costretti a fuggire verso altri quartieri semmai avessero voglia di gustarsi un gelato o dissetarsi con una bottiglietta d’acqua.

I commercianti sono naturalmente sul piede di guerra e nemmeno i comitati di quartiere si mostrano troppo convinti della misura. Vero è che il problema dei decibel esiste, ma non è limitando la possibilità di prendersi un gelato da passeggio che si risolverà la questione. A oggi i controlli non sembrano essere sufficienti a contrastare il fenomeno della movida incontrollata, che somma l’abuso di alcol a episodi di microcriminalità. Aumentiamo quelli e lasciamo stare i gelati.



Di Ilaria Cuzzolin