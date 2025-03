Addio a Eleonora Giorgi

È morta all’età di 71 anni Eleonora Giorgi. La celebre attrice da tempo combatteva contro un tumore al pancreas. Tumore di cui aveva iniziato a parlare a partire dall’ottobre 2023.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, il debutto di Giorgi nel mondo dello spettacolo arriva da appena 18 anni, notata dal regista e produttore cinematografico Tonino Cervi. L’esordio nel film “Roma” di Federico Fellini (anche se in realtà non accreditata). Poi il primo vero e proprio ruolo arriva nel 1973 con “Storia di una monaca di clausura“. Eleonora Giorgi (in quel film recita anche la celebre attrice Catherine Spaak) diventa una grande protagonista della cosiddetta “commedia sexy”. In quel film interpreta suor Agnese del Gesù.

Tanti i film in cui Giorgi è protagonista, in quei primi anni dopo il debutto ricordiamo anche, per esempio, “Appassionata” o “La sbandata“.

di Mario Catania