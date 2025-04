Addio a Papa Francesco: oltre 100mila fedeli in fila in Piazza San Pietro – IL VIDEO

Addio a Papa Francesco: lunga coda di fedeli a San Pietro per rendere omaggio al Santo Padre. Nella giornata di oggi, circa 100mila persone in fila per l’ultimo saluto a Papa Bergoglio, presenti anche Meloni, Piantedosi e Tajani

Addio a Papa Francesco. Lunga coda di fedeli a San Pietro per l’ultimo omaggio al Santo Padre. Dopo aver percorso la navata centrale della Basilica, fedeli e pellegrini arrivano all’Altare della Confessione per un ultimo saluto con preghiera alla salma di Bergoglio. Si stima che nella giornata di oggi siano circa 100mila le persone in coda.

L’attesa per entrare a San Pietro per rendere l’ultimo saluto al Santo Padre arriva fino a 4 ore di fila, con il flusso di fedeli aumentato considerevolmente nelle ultime ore. Tanto che, in considerazione dell’elevata affluenza di fedeli che desiderano rendere omaggio al Santo Padre, non si esclude l’eventualità di prolungare l’apertura della Basilica Vaticana oltre l’orario stabilito delle ore 24:00.

Al momento gli orari per visitare la salma risultano essere i seguenti:

Mercoledì 23 aprile: ore 11:00-24:00

Giovedì 24 aprile: ore 7:00-24:00

Venerdì 25 aprile: ore 7:00-19:00

Sabato alle ore 10, in piazza San Pietro, si terranno i funerali per l’ultimo saluto al Santo Padre.



“Oggi c’è stato un afflusso molto consistente di persone, però abbiamo visto che il sistema messo in campo riesce a gestirlo in maniera assolutamente serena e ordinata. Quello che in particolare si è constatato è stata una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore: all’ora di pranzo c’erano oltre diecimila persone”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.



Nel pomeriggio, si è tenuta nell’Aula di Montecitorio la commemorazione congiunta di Camera e Senato in ricordo di Papa Francesco. Al termine della quale, intorno alle ore 17.30, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Come lei, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.



Inoltre, è stata da poco diffusa la notizia che la ministra della Cultura russa Olga Lyubimova rappresenterà la Russia ai funerali di Papa Francesco. A riferirlo è l’agenzia Ria Novosti, che ha comunicato la decisione presa da Vladimir Putin.

Di Matilde Testa