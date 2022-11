Alessia Piperno, quando starsene zitti è un bene

Non c’era alternativa al lavoro discreto, silenzioso e continuo dei nostri diplomatici e servizi per far rientrare relativamente in fretta – e in buone condizioni – Alessia Piperno. La trentenne romana, arrestata in Iran lo scorso 28 settembre, ha vissuto un mese e mezzo da incubo per azioni che nella nostra parte di mondo sono di una banalità sconcertante: viaggiare, riprendere luoghi e persone e postarli nei social network. Solo che l’Iran non ne fa parte, come dolorosamente ci ricorda anche il suo apporto tecnologico alla guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina.