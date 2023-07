Annullati i permessi a Salvatore Parolisi

Sono bastate poche frasi, per capire che in fondo poco era cambiato rispetto alle dichiarazioni di qualche anno fa. E così Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per aver ucciso la moglie Melania Rea, si è visto annullare i permessi che gli erano stati concessi.

Quindici, uno alla settimana, per fare volontariato in una parrocchia. Il tribunale di sorveglianza dopo le dichiarazioni rilasciate a “Chi l’ha visto?” dall’ex caporalmaggiore dell’Esercito, che si è sempre professato innocente, ha fatto dietrofront. E d’altronde quelle parole, persino quella frase «Dodici ore di permessi di merda» avevano ferito e fatto infuriare i parenti di Melania Rea.

Perché nonostante la buona condotta in carcere, era chiaro che Parolisi fosse sostanzialmente rimasto lo stesso. Anche con lo stesso atteggiamento strafottente di allora. Mettici anche che a livello mediatico la vicenda aveva sollevato un polverone, ed ecco la marcia indietro.

di Annalisa Grandi