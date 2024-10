Arrestato per corruzione il dg di Sogei: tra gli indagati anche il referente di Musk in Italia

Iorio è stato bloccato in flagranza di reato ieri sera dalla Guardia di Finanza, insieme ad un imprenditore. Indagato anche il referente di Musk in Italia, Andrea Stroppa

Paolo Iorio – Dg di Sogei, la Società Generale d’Informatica S.p.A. controllata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze – è finito agli arresti domiciliari per ipotesi di corruzione. “Un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia infine al ministero dell’Interno”, scrive la Guardia di Finanza in una informativa presente negli atti dell’indagine della Procura di Roma, in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d’asta che hanno portato ad una serie di perquisizioni.

Iorio è stato bloccato in flagranza di reato ieri sera dalla Guardia di Finanza – mentre avveniva la cessione di circa 15 mila euro, denaro poi sottoposto a sequestro – insieme ad un certo “Antonio della Difesa”, successivamente identificato come un Capitano di fregata della Marina Militare. Al momento, sono 14 società e 18 le persone che risultano indagate – tra cui Andrea Stroppa, classe ’94, ritenuto, secondo quanto scrive la Gdf, il “referente di Elon Musk in Italia”.

Di Matilde Testa