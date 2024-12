Babbi Natale in corsia, il regalo della polizia a grandi e piccoli pazienti

Anche quest’anno, la Polizia di Stato ha portato un po’ di magia natalizia ai piccoli pazienti degli ospedali romani. Ieri mattina, presso l’Ospedale Policlinico Umberto 1° di Roma, per i piccoli ricoverati nel Reparto Oncologico Pediatrico, i poliziotti del N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell’Ospedale lungo la facciata tra lo stupore dei bimbi, degli adulti e del personale medico che ha assistito dalle finestre del Reparto.

E poi tutti in corsia a consegnare giochi, colori, album e tanti sorrisi per rendere più dolce la permanenza in Ospedale. Al Policlinico Tor Vergata, invece, Babbo Natale, scortato dai poliziotti della Polizia Postale, ha fatto una sorpresa a tutti i piccoli e grandi ospiti con doni pensati per rallegrare il loro Natale: morbidi peluche e tanta cioccolata. Inoltre, sono state lasciate alcune copie dell’ultimo libro di Geronimo Stilton: “Sulle Tracce dell’Hacker”, frutto della collaborazione tra la Fondazione Geronimo Stilton, la Polizia di Stato e Google. I libri sono stati distribuiti nelle sale d’attesa dei Reparti Pediatrici per permettere ai bambini di leggere insieme ai genitori e diffondere la cultura di un uso responsabile dei social.

Un Natale di solidarietà anche all’Istituto Tumori Regina Elena e all’Istituto Dermatologico San Gallicano. Questa volta i poliziotti hanno consegnato alle donne ricoverate prodotti di bellezza.

Il Natale per la Polizia di Stato è fare in modo che le persone possano vivere in sicurezza le proprie festività, ma è anche l’occasione per essere vicini, con iniziative di solidarietà.