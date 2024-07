Bergamo, 33enne uccisa a coltellate in strada

La vittima aveva chiamato il 112 dopo esser stata aggredita mentre correva. Soccorsa in strada è morta poco dopo l’arrivo in ospedale in provincia di Bergamo

Omicidio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La vittima è una donna di 33 anni accoltellata, la scorsa notte, alla schiena e al torace in via Castagnate. Inutile il tentativo dei soccorritori: la donna è morta dopo il ricovero in ospedale.

Ecco una ricostruzione di quanto sappiamo finora: la donna stava correndo da sola per strada quando è stata aggredita. Successivamente, ha chiamato lei stessa il 112 per chiedere aiuto, dicendo: “Sono stata accoltellata”. Sul delitto indagato i carabinieri di Zogno.