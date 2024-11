Bimba cade dalla finestra di una casa famiglia. La madre si suicida in ospedale

Tragedia nel Catanzarese: una donna di 30 anni si è suicidata gettandosi dalla finestra dell’ospedale dove era stata trasportata insieme alla figlia di soli sette anni, che precedentemente era caduta dalla finestra della casa famiglia dove viveva con la madre. La piccola ora non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diversi traumi.

Mamma e figlia, originarie di un centro della Presila Catanzarese, erano ospiti da diverso tempo della struttura. Ora i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina stanno indagando per ricostruire i fatti in merito alla caduta della bambina, mentre gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro sono intervenuti per il suicidio della madre.

Troppe coincidenze, che potrebbero lasciare intendere che forse la bimba non sia semplicemente caduta ma potrebbe essere stata gettata nel vuoto proprio dalla madre che poi si è tolta la vita con la stessa modalità. Un’ipotesi che rimane da chiarire e su cui si farà luce solo dopo gli accertamenti delle indagini.

Di Matilde Testa