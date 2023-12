Blitz ambientalisti nelle acque di molte città

Da Milano a Roma, passando per Venezia, Torino e Bologna: oggi le acque di molte città sono apparse di colore verde fluo. Autori gli ambientalisti di “Extinction Rebellion”

Da Milano a Roma, passando per Venezia, Torino e Bologna: oggi le acque di molte città sono apparse di colore verde fluo. Autori gli ambientalisti di “Extinction Rebellion” – in segno di protesta – con “un colorante innocuo, per denunciare l’ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”.

Il Naviglio a Milano, il Tevere a Roma, il Canal Grande a Venezia (e non è qui la prima volta), il canale del Reno a Bologna: questi alcuni tra i luoghi presi di mira dagli ambientalisti. “Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima. Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi”, aggiungono gli attivisti.