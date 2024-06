Bolzano, esplosione nella fabbrica Aluminium: 8 operai feriti, 5 sono gravi

Ancora ignote le cause che hanno provocato l’esplosione nella notte. 8 operai feriti – ustionati – 5 in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio

Ancora ignote le cause che hanno provocato l’esplosione nella notte. 8 operai feriti – ustionati – 5 in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio

Ancora ignote le cause che hanno provocato l’esplosione nella notte. 8 operai feriti – ustionati – 5 in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio

Ancora ignote le cause che hanno provocato l’esplosione nella notte. 8 operai feriti – ustionati – 5 in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio

Grande paura a Bolzano: questa notte c’è stata un’esplosione nello stabilimento siderurgico Aluminium, in zona industriale. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’esplosione e al successivo incendio.

8 operai feriti – ustionati -, 5 in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio.

La Procura di Bolzano ha ora avviato un’inchiesta. Dopo l’incidente Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato – per lunedì 24 giugno – uno sciopero di 8 ore all’Aluminium e di 4 ore per tutto il settore metalmeccanico in Alto Adige.

di Mario Catania