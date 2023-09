Brandizzo, Massa in lacrime: “Non mi avevano dato l’autorizzazione”

“No, non me l’avevano data l’interruzione della linea”.

Sarebbero state queste le parole pronunciate in lacrime davanti ai magistrati da Antonio Massa la sera del 31 agosto, il giorno dopo la tragedia di Brandizzo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è stato in quel momento che l’uomo, che la notte della tragedia era sul posto nelle vesti di “scorta-cantiere” per Rfi, è diventato un indagato. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, capocantiere della Sigifer, l’azienda del Vercellese per la quale lavoravano le cinque vittime.