Cacciatori non cacciano ma vengono cacciati

I cacciatori non ispirano simpatie ma non per questo sono sempre colpevoli. In Italia la caccia resta un’attività consentita purché venga praticata in determinate aree e periodi dell’anno. Se la pesca sportiva non suscita lo stesso interesse (e le medesime polemiche) della caccia al cinghiale, è curioso come l’attenzione dell’opinione pubblica si desti quando vengono coinvolti degli orsi, il cui numero sul territorio conta appena 200 esemplari (la metà in Trentino, dove pochi mesi fa venne ucciso lo jogger Andrea Papi e da cui si innescò il dibattito sull’eventuale abbattimento di Jj4).

Sempre in Trentino, l’altro giorno due giovani cacciatori – che peraltro non erano nemmeno armati, visto che al momento la stagione venatoria è chiusa – sono stati aggrediti da un’orsa che si trovava insieme al proprio cucciolo. Uno è rimasto ferito a un fianco dopo essere stato scaraventato a terra. Poteva andare ben peggio. Le associazioni ambientaliste hanno annunciato l’intenzione di fare un esposto ancora prima di capire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, su cui ora indagano le autorità provinciali. Nella nota bollano i due giovani come «quei due». Chiedono una ricostruzione dei fatti veritieri «e non un’altra occasione per una caccia alle inesistenti responsabilità dell’orsa». Nessuno si sogna di dare colpe a un animale selvatico che segue il suo istinto ma nemmeno si può avere una verità già scritta ancor prima di conoscere la dinamica certa degli accadimenti.

Di Ilaria Cuzzolin