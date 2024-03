Campionessa di scherma dell’Uzbekistan abusata da tre atleti durante ritiro in Italia

Abusata da tre atleti della Federscherma – di cui uno minorenne – durante un ritiro a Chianciano Terme (Siena): è quanto sarebbe accaduto a una campionessa di scherma di 17 anni della squadra dell’Uzbekistan.

La violenza sarebbe avvenuta tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un ritiro pre estivo a cui partecipavano squadre di diverse Federazioni. Secondo le prime ricostruzioni, i tre atleti della nazionale junior di scherma avrebbero fatto bere alla 17enne – insieme alla birra – la cosiddetta “droga dello stupro”, questa l’ipotesi principale. Secondo quanto riferito dalla giovane, al suo risveglio i presunti autori ridevano e pronunciavano frasi offensive nei suoi confronti.

I legali della famiglia della ragazza avrebbero inoltre dichiarato che nei confronti degli atleti non ci sarebbe nessuna iniziativa di tipo cautelare. Coni e Federscherma non avrebbero infatti nemmeno sospeso gli indagati.

«C’è un’inerzia da parte della Procura che neanche ha attivato il codice rosso e della Federscherma che non ha preso nessun provvedimento nei confronti degli atleti indagati”, le parole di Luciano Guidarelli, legale della giovane atleta, che prosegue: “La ragazza quando si è resa conto di ciò che aveva subito ha avvisato la compagna di stanza e la madre che è subito arrivata in Italia. La Federscherma è stata immediatamente avvisata ma non abbiamo mai avuto riscontri né di provvedimenti nei confronti degli atleti coinvolti né di solidarietà nei confronti della vittima”. Guidarelli continua: “Il fatto che gli indagati non siano stati sanzionati o sospesi dalla loro attività agonistica ha reso possibile che la giovane li abbia nuovamente incontrati durante gare e altri ritiri con conseguenti traumi”.

Sul caso sta indagando la Procura di Siena.

di Mario Catania