Cane maltrattato e incatenato sul balcone. La polizia interviene e salva Zaira

Una cucciola di Pitbull presa a frustate e a bastonate. Un video straziante, che ha fatto il giro dei social. Una storia terribile, che arriva da Casalnuovo nel napoletano. Il filmato del cagnolino, rinchiuso sul balcone e picchiato senza alcuna ragione dal “proprietario”, in breve tempo è finito su molti siti. E per fortuna, proprio grazie al filmato, le guardie zoofile insieme alle forze dell’ordine sono intervenute. Zaira, così si chiama la cagnolina che nel filmato (che scegliamo di non mostrare) guaiva disperata, è stata prontamente sequestrata e portata in salvo.

Una vicenda che ci ricorda ancora una volta quanto non rimanere inermi di fronte al maltrattamento di un animale possa davvero rivelarsi fondamentale. Bisogna filmare e denunciare. Anche in forma anonima. Perché può servire a salvare una vita. Come quella di Zaira, che scodinzolava mentre veniva portata via dal suo aguzzino, tra gli applausi di chi abita nel palazzo in cui questo povero cane veniva maltrattato.

di Annalisa Grandi