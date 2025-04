Carlo e Camilla ringraziano l’Italia – IL VIDEO

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno apprezzato molto il recente viaggio in Italia e sui social ringraziano, con un video, il nostro Paese per la grande ospitalità

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno apprezzato molto il recente viaggio in Italia e sui social ringraziano, con un video, il nostro Paese per la grande ospitalità! In sottofondo, le note della meravigliosa “Nessuno” di Mina.

“Arrivederci e Grazie Mille, Italia!” scrivono – in italiano – i Reali. E ancora: “È stata una settimana davvero speciale, in cui abbiamo vissuto il meglio dell’Italia. Grazie per la vostra calorosa amicizia e ospitalità”.

E come cantava Mina: “Nessuno ci può separare”.

di Filippo Messina

Credits video: theroyalfamily