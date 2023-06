Casal Palocco: arresti domiciliari per lo youtuber dei TheBorderline

Arresti domiciliari per Matteo di Pietro, il 20enne youtuber dei TheBorderline alla guida della Lamborghini che ha travolto la Smart a Casal Palocco (Roma). È indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente nel quale è morto Manuel, un bimbo di 5 anni, e in cui sono rimaste ferite la sorellina e la madre.

Inoltre, la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze:

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

La verifica della velocità a cui viaggiava il Suv

L’analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo

L’obiettivo degli inquirenti è verificare l’esistenza di foto, video o comunicazioni utili alle indagini; in particolare in relazione all’ipotesi della “sfida” da postare sui social network.