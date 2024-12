Cefalù, quattro turisti tedeschi intossicati dal monossido di carbonio: un morto

Morto un turista tedesco di 36 anni, rimasto intossicato dalle esalazioni di monossido di carbonio. Tre in gravi condizioni

Quattro turisti tedeschi sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio mentre si trovavano in una villetta a Cefalù, nel Palermitano. Morto uno di loro, un 36enne, mentre gli altri tre sono ora ricoverati in gravi condizioni – sottoposti a trattamenti in camere iperbariche – negli ospedali di Partinico e Cefalù. L’uomo di 63 anni, il 36enne senza vita e le due donne di 34 e 60 anni, sono stati trovati dai vigili del fuoco nella villetta dove il camino pieno di braci emanava fumi che probabilmente hanno causato l’intossicazione.



Di Matilde Testa