Centottanta minuti di terrore

Quasi tre ore. Centottanta minuti. Centottanta. É il tempo che la 36enne di origine marocchina ha passato in balia dell’uomo che l’ha aggredita picchiata e violentata nella notte fra giovedì e venerdì in Stazione Centrale a Milano.

Un tempo infinito, difficile anche da immaginare se si pensa che per tutto quel tempo nessuno l’ha vista, nessuno è intervenuto . Di certo ci si può domandare come sia venuto in mente ai suoi amici di lasciarla da sola all’1,30 di notte alla Stazione, con un treno da prendere alle 6. Lei, che in Italia non ci vive, poteva non sapere . Intanto che l’interno della Stazione di notte è chiuso, e poi che lì è meglio non andarci da sole quando cala la sera.

Lo sa chi a Milano ci vive. Lo sa chi ha letto le tante notizie che nei mesi si sono susseguite, di aggressioni e violenze. Eppure quello che è successo è ancora più atroce, perché l’uomo, senza fissa dimora, senza neppure una identità certa, ma di sicuro irregolare e di sicuro habitué di quei giardinetti dove in tanti bivaccano, non si è fermato neanche quando lei è svenuta . L’ha violentata prima fuori, poi, dopo interminabili minuti, ha provato a violentarla di nuovo, dentro un ascensore.