Conclave, il giuramento di assoluta segretezza di officiali e addetti – IL VIDEO

Tutto il personale del Vaticano (cerimonieri pontifici, addetti alla sagrestia e alle pulizie, medici, infermieri, cuochi ecc…) – sia laico che ecclesiastico – lunedì 5 maggio ha prestato giuramento di segretezza in vista del Conclave. Che inizierà a partire da domani e che porterà all’elezione del nuovo Pontefice, dopo Papa Francesco. Il giuramento è avvenuto nella Cappella Paolina.

“Prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice”. È quanto recita la formula prevista dalla norma della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis. Sono queste le parole pronunciate da officiali e addetti al Conclave.

Credits video: Sala stampa vaticana

di Filippo Messina