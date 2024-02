Un anno dalla strage di Cutro

Un anno è trascorso dalla notte tra il 25 e il 26 febbraio, quando un caicco proveniente dalla Turchia naufragò di fronte alle coste di Steccato di Cutro: a bordo c’erano 180 migranti, 94 morirono in mare . Questa tragedia scosse profondamente l’Italia e sollevò diverse polemiche riguardo ai soccorsi. In risposta, il governo Meloni promulgò rapidamente una serie di nuove norme per combattere il traffico degli scafisti.