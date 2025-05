Da Mattarella a Trump, gli auguri a Papa Leone XIV

Da Mattarella, passando per Meloni e Trump, fino a Netanyahu: sono tanti, in tutto il mondo, a fare i propri auguri al nuovo Pontefice, lo statunitense Papa Leone XIV

Da Mattarella, passando per Meloni e Trump, fino a Netanyahu: sono tanti i Capi di Stato di tutto il mondo che hanno fatto i propri auguri al nuovo Pontefice, lo statunitense Papa Leone XIV.

Mattarella: “La pace da lei evocata è speranza per l’umanità”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive una lettera per il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, a cui rivolge “fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato”.

“In questo momento storico in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie – afferma Mattarella – desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone”.

Il presidente della Repubblica prosegue: “Quella pace che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell’umanità intera”.

Meloni: “C’è un disperato bisogno di pace”

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni invia una lettera a Papa Leone XIV.

“Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro. L’Italia ha un legame indissolubile col Vicario di Cristo. Non si potrebbero comprendere l’identità, la storia e la cultura della nostra Nazione al di fuori di quella che San Giovanni Paolo II, nel suo storico discorso al Parlamento italiano, definì la ‘linfa vitale’ costituita dalla fede in Cristo. La nostra casa si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltà italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignità, lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme. Civiltà che rispetta le identità altrui senza però rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione. Pace di cui il mondo ha disperato bisogno e che Lei, dalla Loggia della Benedizioni, ha invocato più volte, richiamando l’incessante e instacabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco. Gli italiani guarderanno a Lei come guida e punto di riferimento, riconoscendo nel Papa e nella Chiesa quell’autorità spirituale e morale che deriva dal suo inesauribile messaggio di amore, carità e speranza, che sgorga dalla Parola di Dio”.

Trump: “Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV”

Il presidente statunitense Donald Trump si congratula con Papa Leone XIV ed esprime molto entusiasmo per l’elezione di un Pontefice statunitense.

“Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo!”.

Vance: “Papa Leone XIV, il primo Papa statunitense”

Anche J. D. Vance, il vice presidente degli Usa, si congratula con Papa Leone XIV. Scrivendo: “Il primo Papa americano. Sono sicuro che milioni di cattolici americani ed altri cristiani pregheranno per il suo lavoro di successo alla guida della Chiesa. Che Dio lo benedica!”.

Netanyahu: “Congratulazioni a Papa Leone XIV”

“Congratulazioni a Papa Leone XIV e alla comunità cattolica mondiale. Auguro al primo Papa degli Stati Uniti di riuscire a promuovere la speranza e la riconciliazione tra tutte le fedi». È quanto scrive, in un post pubblicato su X, l’Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Lula: “Abbiamo bisogno di più solidarietà e più umanesimo”

“Non abbiamo bisogno di più guerre, odio e intolleranza; abbiamo bisogno di più solidarietà e più umanesimo. Abbiamo bisogno di amore per il prossimo, che è il fondamento degli insegnamenti di Cristo. Che Papa Leone XIV ci benedica e ci ispiri nella nostra continua ricerca di un mondo migliore e più giusto”. Sono le parole del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).

di Mario Catania