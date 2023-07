Ce ne eravamo già occupati: Dinah, per anni rinchiusa in un garage e Giulio rinchiuso in un lager abusivo. Ora sono entrambi liberi

Due storie diverse ma ugualmente terribili. Di entrambe ci siamo occupati. Dinah, il pastore tedesco rinchiuso da anni in un garage a Ruvo di Puglia. E poi i cani detenuti in una sorta di gabbione abusivo a Foggia.

Dinah è stata portata via da lì. Dopo anni al buio, rinchiusa, ora è affidata al Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile di Bari, e cerca casa. Scrive chi se ne sta occupando che ha bisogno di una persona che si occupi solo di lei. Dopo tutto quello che ha passato. Ma almeno non è più in quel garage.

Giulio invece è il pastore tedesco portato via da quella sorta di lager abusivo in via Almirante a Foggia. Dovrebbe avere circa due anni e forse ha un problema di displasia. Ma è libero, anche lui, finalmente. Se ne occupano i volontari di A Largo Raggio, nel canile di Foggia. Anche lui cerca casa, dopo tutto l’orrore che ha vissuto.

Stiamo invece ancora cercando di capire come stiano esattamente le cose per l’altro cane che si trovava in via Almirante, un setter. Che non è in canile ed era stato scritto avesse trovato un’altra collocazione. Ma secondo alcune segnalazioni sarebbe ancora lì.

Intanto, eccoli, Dinah e Giulio. Due vite salvate. La dimostrazione vivente che fare rumore serve. Che denunciare i maltrattamenti di animali non è mai, tempo perso.

di Annalisa Grandi