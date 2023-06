Bus sostitutivi sulla linea Adria-Mestre. Ma i disabili restano a terra

Alla faccia dell’accessibilità. In Veneto, come accade ovunque, in queste settimane sono state annunciate interruzioni di alcuni servizi ferroviari in particolare sulla linea Adria-Venezia Mestre. Sono stati, com’è ovvio, predisposti dei bus sostitutivi. Peccato che questi autobus, si legge proprio nel l’annuncio di Infrastrutture Venete e Rfi, non siano accessibili alle persone in sedia a rotelle. In pratica i disabili per tutto il periodo di interruzione del servizio ferroviario non potranno spostarsi su quella tratta.