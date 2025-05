Due preti arrestati per pedopornografia e violenza sessuale su minori e quell’assurda regola che li obbliga alla castità

Due preti nel giro di un mese sono stati arrestati per pedopornografia e violenza sui minori. Accade troppo di frequente e in molti si chiedono se ci sia un collegamento col fatto di non poter vivere liberamente la propria sessualità. Forse è tempo che la Chiesa si interroghi

E’ accaduto che un prete sia stato arrestato perché trovato in possesso di materiale pedopornografico nel proprio cellulare: Don Jordan Coralia era già balzato alle cronache per ricoprire il ruolo di presidente nella Nazionale Sacerdoti di Brescia. Solo un mese fa, con l’accusa di violenza sessuale su minori, era finito ai domiciliari don Ciro Panigara, parroco di San Paolo, comune sempre della bassa bresciana.

L’elenco dei preti coinvolti in queste storie terribili è troppo lungo per apparire solo una coincidenza. Ciò su cui molti si interrogano (ma che molti meno osano esternare) è se la castità cui sono forzati gli uomini di Chiesa non sia indiretta conseguenza di questi reati per cui vorrebbe solo voglia di buttare via la chiave.

I bambini con la loro innocenza sono facilmente manipolabili e risultano essere prede “perfette” fin troppo semplici da adescare, discorso che si può estendere anche agli adolescenti. Molti di questi ragazzi per vergogna custodiscono il segreto per anni, altri invece finiscono per non parlarne mai. E’ un vero peccato che azioni disgustose portate avanti da pochi finiscano poi con l’infangare tutta la categoria dei sacerdoti, la maggior parte dei quali rappresenta una risorsa importantissima per le famiglie, per i giovani e per le persone in difficoltà. Ora che per esempio sta per finire la scuola, non si può ignorare il contributo fondamentale che gli oratori daranno ai genitori e ai tanti ragazzi a casa da scuola.

Molte correnti del Cristianesimo permettono ai loro rappresentanti di contrarre matrimonio e di vivere la propria sessualità liberamente, un istinto naturale e umano ma che parte del Cattolicesimo interpreta ancora con sguardo giudicante, quasi fosse un peccato se praticato al di fuori del concepimento. E’ una visione arcaica che non tiene conto della società odierna ma che nessuno nella Chiesa però ha il coraggio di mutare. Difficile che sia proprio Leone XIV a cambiare la situazione vista la sua indole conservatrice su certi temi – compresa quella che vede le donne possibili protagoniste attive nel diaconato – ma è importante che se ne parli il più possibile. Così come proviamo a fare noi. Sia mai che questi reati possano diminuire un giorno.